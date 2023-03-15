Ümit Özdağ ve Sinan Oğan Konya'da ziyaretlerde bulundu

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KONYA (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Sinan Oğan, Konya'da Tarım Fuarı'nı ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.

Sinan Oğan ve partilileriyle stantları gezen Ümit Özdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomik krizin devam ettiğini söyledi.

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Özdağ, "Ne yazık ki bu sene de ekonomik kriz tüm ağırlığıyla devam ediyor. Bazı ithal tarım makinalarının fiyatlarını sordum 375 bin avro, 680 bin avro. Bunları satın alacak Türk çiftçisi artık yok." diye konuştu.

Fuar alanından ayrıldıktan sonra beraberindekilerle kent merkezindeki Gedavet Parkı'na giden Ümit Özdağ ve Sinan Oğan, burada vatandaşlarla bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Partilileriyle Zafer Meydanı'na doğru yürüyen Özdağ, Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nün önünde partililere seslendi.

Özdağ, "Sizlerin sloganlar attığını duyuyorum ama size bir slogan öneriyorum, o da 'Ülkemde mülteci istemiyorum.' olsun." dedi.

Sinan Oğan da çiftçiliğin Türkiye'de artık yapılmak istenmeyen bir meslek haline geldiğini ileri sürdü.

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