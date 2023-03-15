Konya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kadir Özer (17) idaresindeki 39 TS 388 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu Öğretmenevleri Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 42 AHF 189 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ve beraberindeki Baran Özer (18) itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.