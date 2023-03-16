"Mastershoes Uluslararası Ayakkabı Fuarı" ekimde Konya'da gerçekleştirilecek

KONYA (AA) - Konya Ayakkabıcılar Odası ile Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından 26-29 Ekim'de düzenlenecek "Mastershoes Uluslararası Ayakkabı Fuarı"nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, bir otelde düzenlenen programda, Konya'nın ayakkabı üretiminde yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da markası olduğunu söyledi.

Türkiye'de fuarcılığın çok yaygın olduğuna dikkati çeken Çelik, "Dünyada uluslararası fuar organizasyonlarının çatı kuruluşuna göre, en fazla fuar yapan beş ülkeden birisi Türkiye. Ancak fuarlarının ticarete dönüşme oranı en düşük olan ülkelerden de biriyiz." dedi.

Çelik, İstanbul, İzmir ve Konya'yı ayakkabı üretimi konusunda üs olarak seçtiklerini belirtti.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı'na yaklaşık 60 iştirakiyle katılan Konya'nın, kendi ilinde düzenlenecek bu ayakkabı fuarına sahip çıkacağına inandıklarını vurgulayan Çelik, "Tıpkı üretimde olduğu gibi bu fuar ayakkabı sektörünün fuarcılığında da burayı başkent yapacaktır. Bu Konya'ya fazlasıyla yakışır." diye konuştu.

Mastershoes Uluslararası Ayakkabı Fuarı'nda yer alacak katılımcılara bir müjdelerinin olduğuna değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Rusya'daki en önemli fuarlardan olan ve sektörün yakından tanıdığı ayakkabı fuarına, Türkiye'nin önemli toptancılarının 3 veya 4'ü yıllardır katılıyor. Konya'da düzenlenecek fuara katılanlardan alınacak ön taleple, Moskova'da düzenlenecek bu önemli fuara, Konyalı ayakkabıcılardan oluşacak bir stant açacağız. Bunun da anlaşmasını yaptık."

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