Konya'dan kısa kısa

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde "Kitap okuma saati" yarışması düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen yarışmada, 60 soru yöneltilen öğrenciler, birincilik için mücadele etti.



Fetullah Bayır Fen Lisesi'nden Merve Nur Özhölçek birinci, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nden Elif Erdoğan ikinci, aynı okuldan Emine Sena Yeşildal ve Azra Şirin üçüncü oldu.

Okul Müdür Yardımcısı Ümit Doğan, okuyan bir gençlik oluşturmanın gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

- Yalıhüyük'te depremzedeler ziyaret edildi

Yalıhüyük ilçesinde Kahramanmaraş'tan gelen depremzedeler misafir ediliyor.

Kaymakam İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, depremzede aileleri ziyaret etti.

Ziyarette, Yazıcı ve Koçer, depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Koçer, depremin ilk gününden itibaren oluşturulan yardım tırlarıyla bölgeye ulaştıklarını söyledi.

Hatay'a konteyner gönderdiklerini anlatan Koçer, "Elbistan ilçesinden gelen üç aileyi ziyaret ettik. Onların istek ve arzularını dinledik. Her zaman yanlarındayız." dedi.

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