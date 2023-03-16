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HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçlarına doğru

AA

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçlarına doğru

KONYA (AA) - HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen dört takımın kaptanları, basın toplantısı düzenlendi.

Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına, sekizli finallerde rakiplerini eleyen Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un kaptanı Ramazan Döne, Beykoz Belediyespor'un kaptanı Çağlayan Öztürk, Beşiktaş Yurtbay Seramik'in kaptanı Ozan Arifoğlu ve Spor Toto'nun kaptanı Alperen Pektaş katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Takım Kaptanı Ramazan Döne, yaşanan depremlerden sporcular olarak çok etkilendiklerini söyledi.

Zor bir süreç geçirdiklerini aktaran Döne, "Uzun yıllar A Milli Takım'da beraber mücadele ettiğimiz Cemal Kütahya'yı da bu depremde kaybettik." dedi.

Ramazan Döne, yarı final karşılaşmalarının çok çekişmeli geçeceğini, rakiplerine saygı duyduklarını belirtti. Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu aktaran Döne, "İnşallah sakatlık olmadan, turnuvayı güzel bir şekilde tamamlarız. İyi olan kazansın." diye konuştu.


- Öztürk: "Güzel maçlar çıkarmak istiyoruz"

Beykoz Belediyespor Kaptanı Çağlayan Öztürk, sporcular olarak yaşanan deprem felaketinin ardından motive olmakta zorlandıklarını dile getirdi.

İşlerini yapmak zorunda olduklarını aktaran Öztürk, "Çeyrek final maçları tamamlandı. Yarı final maçlarında daha istekli ve motive şekilde güzel maçlar çıkarmak istiyoruz. Rakiplerimiz çok kuvvetli, bunun bilincindeyiz. Biz de önlemlerimizi alıp, maçlarımızı kazanmak ve kupayı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın şampiyonu olduklarını anımsatan Öztürk, "Bu bir sorumluluk gerektiriyor. Çünkü başarıyı belli bir noktaya çıkardıktan sonra beklenti de bu yönde oluyor. Kupayı kazanmaya geldik. Diğer takımlar da çok kuvvetli. Kimin favori olduğunu kimse söyleyemez. Maçlardaki performanslara bağlı olacak. Antrenman eksiklerimizin sıkıntısını yaşıyoruz. Çok fazla bir hazırlık süreci geçiremedik." değerlendirmesinde bulundu.


- Arifoğlu: "Geçen yılın rövanşını almak istiyoruz"

Beşiktaş Yurtbay Seramik Kaptanı Ozan Arifoğlu, Sekizli Final maçlarının çok çekişmeli geçtiğini kaydetti.

Yarı finaldeki rakiplerinin Spor Toto olduğunu hatırlatan Arifoğlu, "Geçen yılın rövanşını almak istiyoruz. İnşallah kazanıp finale çıkar ve kupayı alırız. Katılan tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.


- Pektaş: "Emin adımlarla finale çıkmak istiyoruz"

Spor Toto Kaptanı Alperen Pektaş, A Milli Takım'ın kaptanı Cemal Kütahya'nın depremde vefatından dolayı çok üzgün olduklarını paylaştı.

Geçen yıl çok iyi müsabakalar yapıldığını vurgulayan Pektaş, şöyle devam etti:

"Beşiktaş'la olan maçımız son uzatmaya kadar kıran kırana devam etti. Takım arkadaşlarıma ve tüm takımlara başarılar diliyorum. Uzun süredir maç yapamadık. Bu da biraz konsantrasyon eksikliğine neden oluyor. Bu büyük bir dezavantaj. Ancak her ne olursa olsun rakiplerimizi yendik. Sıradaki rakibimiz de Beşiktaş. Geçen yılki gibi bir mücadele gösterip, emin adımlarla finale çıkmak istiyoruz."


- Eşleşmeler belli oldu

Organizasyonda yarı finale kalan takımların eşleşmeleri belli oldu.

Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda yarın yapılacak yarı final maçlarında, saat 14.00'te Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, saat 16.00'da ise Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Spor Toto karşılaşacak.

Kupanın final maçı ise 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.


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