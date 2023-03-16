Konya'da gasp iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da bir esnafın parasını ve aracını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kentte bir kırtasiye dükkanına gelen 2 zanlı, silah zoruyla iş yeri sahibi M.K'nin otomobilini ve kasadaki 5 bin lirayı gasbetti.



M.K'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin Özcan Y. (25) ve Ahmet K. (31) olduğunu belirledi.

Haklarında yakalama kararı bulunduğu tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Zanlılardan Özcan Y'nin çeşitli olaylardan 51, Ahmet K'nin ise 21 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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