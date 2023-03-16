Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki iki iş yerinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 5 tabanca, 205 tabanca sürgüsü, 90 tabanca şarjörü, 56 tabanca gövdesi, 25 tabanca mermisi ve 57 tabanca mermi atım yatağı ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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