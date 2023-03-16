Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan, deprem bölgesinde görev alan personele teşekkür belgesi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da görev alan belediye personeline teşekkür belgesi takdim etti.

İlk olarak KOSKİ Genel Müdürlüğü Selçuklu Tesisleri'ni ziyaret eden Altay, deprem bölgesinde zor bir görevi en iyi şekilde yapmanın gururunu yaşadıklarını, çok önemli bir iş başardıklarını söyledi.



Tüm çalışanlarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Altay, şöyle konuştu:



"Bizim gayemiz Allah rızası ve insanların müşkülünü çözmekti. Ama hep birlikte yaptığımız bu iş tüm Türkiye'de ses getirdi. Bu da Konya Büyükşehir Belediyesinin kurumsal yapısının ne kadar güçlü olduğunu, insan kaynağının ne kadar etkin olduğunun, ekipmanlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Birçok insanın içeceği su oldunuz, yiyeceği yemek oldunuz. Dolayısıyla çok ulvi bir işi birlikte yaptık. Hepinizle gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Türk insanının içinde zor zamanlarda ortaya çıkan bir kahramanlık var. Dolayısıyla bugün burada bulunan tüm arkadaşlarımız bizim gözümüzde birer kahraman."

- Kentin gururu oldunuz

Daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne geçen Altay, çalışanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Allah hepinizden razı olsun. Alnımızı ak ettiniz. Konya'nın gururu oldunuz. Bu millet yaptıklarınızı unutmayacak. Çünkü önemli olan o zor şartlarda bu süreci yönetmek, o yükün altına girmeyi cesaret edebilmekti. Şimdi iş zaten düzene girdi, rutininde devam ediyor ama özellikle ilk 5 gün, ilk 10 gün çalışan arkadaşlarımız kendileri de çok büyük zorluk içinde çalıştı. Her arkadaşımız görev almak için adeta birbiriyle yarıştı. Ramazan geliyor ama biz hizmet olduğu sürece o bölgelerde çalışmaya devam edeceğiz."

Altay, deprem bölgesinde görev alan belediye personeline teşekkür belgesi verdi.

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