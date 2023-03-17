Konya'da iki kuyumcuyu dolandıran zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da iki kuyumcudan aldığı altınların parasını ödemeyen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, cerrahi maskeli kişinin, iki kuyumcudan aldığı 5 cumhuriyet altınının parasını ödemediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliği tespit edilen Selim G'yi (31) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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