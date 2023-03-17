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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın son şampiyonu, Cemal Kütahya için oynayacak

AA

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın son şampiyonu, Cemal Kütahya için oynayacak

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beykoz Belediyespor, aynı başarıyı tekrarlayıp, şampiyonluk kupasını Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden A Milli Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya'ya armağan etmek istiyor.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen Sekizli Final'in ikinci karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor'u yenerek adını yarı finale yazdıran Beykoz Belediyespor, kulüpte uzun yıllar oynayan ve hayalleri yarım kalan Cemal Kütahya'nın anısını yaşatmayı hedefliyor.

Beykoz Belediyespor'un takım kaptanı Çağlayan Öztürk, AA muhabirine, Cemal Kütahya ile yıllarca beraber oynadığını, çok yakın arkadaşı olduğunu söyledi.

Ayrıca A Milli Takım'da da Kütahya ile forma terlettiklerini aktaran Çağlayan Öztürk, "Cemal Kütahya ile Beykoz Belediyespor'da oynarken bir süre ev arkadaşı olmuştuk. Ailesiyle de çok yakından tanıştığım, görüştüğüm bir arkadaşımdı." dedi.


- "O, hentbol için her şeyini verdi"


Çok büyük hedefleri olan Kütahya'nın hayallerinin yarım kaldığını vurgulayan 35 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Acımız çok büyük. İnsan kendi canından birini kaybedince çok daha başka acılar yaşıyor. Onunla çok anımız var. Beraber üzüldük, beraber ağladık, beraber gülüp eğlendik. Çok büyük hedefleri vardı. Milli takımda, Avrupa şampiyonasında hep şampiyon olmak isterdi. Çünkü gol krallığı yaşamış biri. Ligde de yapacağı güzel işler vardı. Eğer şampiyon olursak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren Cemal Kütahya'nın adını ve anısını yaşatmak için her şeyi yapmayı düşünüyoruz. Camiamızdan bir can kaybettik. Bunu unutturmamak gerekiyor. Çünkü o, hentbol için her şeyini verdi. Elimizden geleni yapmaya hazırız."


- "İyi bir takımız"


Çağlayan Öztürk, bu doğrultuda kupayı alarak, biraz olsun moral ve motivasyon kazanmayı amaçladıklarını belirtti.

Adım adım gittiklerini ve ilk hedeflerinin yarı finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u yenmek olduğunu anlatan deneyimli oyuncu, "Kupa almak çok güzel bir duygu. Geçen yıl Beykoz halkına bir kupa kazandırdık. Bu sene de bunun tekrarını istiyoruz. Başarı öyle bir şey ki çıtayı yukarıya çıkardığınız zaman beklentiler hep artıyor. Şu anda da ligde lideriz. İyi bir takımımız var." diye konuştu.

Nisanda oynanacak 2024 EHF Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde guruptan çıkmak istediklerini belirten Çağlayan Öztürk, Türkiye tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılabilmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

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