Konyalı gazi 16 yıldır başındaki şarapnel parçasıyla yaşıyor

KONYA (AA) - ABDÜLHAMİT YAŞAR - Muş'ta terör operasyonunda mayın patlaması sonucu ağır yaralanan ve sağ gözünü kaybeden 39 yaşındaki Ahmet Taşkın, başına isabet eden şarapnel parçasıyla 16 yıldır yaşamını sürdürüyor.

Taşkın, vatani görevini yaparken Muş'ta katıldığı terör operasyonunda 10 Mayıs 2007'de mayın patlaması sonucu ağır yaralandı, arkadaşı ise şehit oldu.

Uzun bir tedavi süreci geçiren Taşkın, sağ gözünü kaybetti, başındaki şarapnel parçasıyla yaşamak zorunda kaldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Taşkın, AA muhabirine, vatani görevinin 8'inci ayında katıldığı terör operasyonuyla gazilik şerefine eriştiğini söyledi.

Vatan, millet, bayrak için şehit olmayı çok istediğini belirten Taşkın, her operasyona büyük şevkle gittiklerini ifade etti.

Son gittiği operasyonda şehit ya da gazi olacağını hissettiğini anlatan Taşkın, şöyle konuştu:

"Arkadaşımla kucaklaştık, helalleştik. Sonrasında mayının patlamasıyla benim için uzun süren tedavi süreci başladı. Tedavim aylarca sürdü. Hastanede gözümü açtığımda sanki koğuşumda uyuyorum gibi hissettim. Sanki cennetteymişim gibi güzel duygular yaşadım. Ailemin bu süreçte desteğini hep yanımda gördüm. 4 ay gibi yoğun bakım süreci yaşadım. Başımdaki şarapnel parçasına hayati risk oluşturacağı ve felç kalma durumu ortaya çıkacağı için dokunulmadı. Bana bununla yaşayacağımı söylediler. Zaman zaman ağrı yapıyor ama hiç önemli değil. Devletimiz, vatanımız sağ olsun, vatana canımız feda olsun. Gerekirse sol gözüm de bu vatana feda olsun. Gerekirse yine giderim."

- Dernek aracılığıyla şehit yakınları ve gazilerle ilgileniyor

Taşkın, aynı mevzide silah arkadaşının şehit olmasının kendisini çok üzdüğünü dile getirerek, "Bir arkadaşımı kaybettim ama onun yerinde olmayı da çok arzu ederdim. Şehitlik herkese nasip olmaz." dedi.

İyileştikten sonra evlendiğini ve 2 kızı olduğunu belirten Taşkın, "Ailem her daim yanımda. Gaziler ve şehit yakınları için bir şeyler yapmak istedim. Derneğimizin temsilciliğini üstlenmek benim için gurur oldu. Çok güzel faaliyetlerimiz oluyor. Gönüllü olarak şehit yakınları ve gazilerimizle yakından ilgilenmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.





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