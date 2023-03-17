Beyşehir'den Adıyamanlı depremzede besicilere yem desteği

KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bitki koruma ürünleri bayilerinin işbirliği ile deprem bölgesinde yaşayan besicilere destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.



Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, gazetecilere, depremin ardından deprem bölgesindeki besicilerin ihtiyacını karşılamak üzere Konya'dan yaklaşık 1200 ton yem gönderildiğini belirtti.



Özver, "Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz aracılığıyla da bugün 3. tırımız yola çıkıyor. Deprem bölgesine yaklaşık 80 tonluk bir yem desteğimiz oldu. Ziraat Odası Başkanlığımıza, tüm üreticilerimize, bitki koruma ürünleri bayilerimize, Beyşehir'deki tarım sektörünün tüm paydaşlarına bu anlamda çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı ise "Bu acılar paylaştıkça, yardımlaştıkça biter, azalır. Tarım İlçe Müdürümüzle beraber yem yüklü bir aracımızı daha çiftçilerimizin de büyük desteği ve gayretiyle gönderiyoruz. İnşallah, bu yardımların devamını diliyoruz. Çünkü o bölgede ihtiyaçlar kolay kolay bitmez. Emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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