Beyşehir'de öğretmenlere yönelik diyabet konferansı düzenlendi

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KONYA (AA) - Beyşehir'de öğretmenler ve okul idarecilerine yönelik diyabet konferansı düzenlendi.



İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Devlet Hastanesi işbirliğinde gerçekleştirilen programda, Dr. Celal Özdamar, katılımcılara tip-1 diyabet hastalığının temel özelliklerini anlattı.

Diyetisyen Yeşim Akagündüz de tip-1 diyabeti olan öğrencilerin beslenmesinde dikkat edilmesi gerekli konular hakkında sunumunu gerçekleştirdi.



Daha sonra sorular cevaplandırıldı.

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