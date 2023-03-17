Seydişehir'de deprem bölgesinde görev yapan belediye personeline belge verildi

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, deprem bölgesinde görev yapan personele takdir belgesi verdi.
Tutal, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede görev yapan belediye personeliyle bir araya geldi.
Bölgede özveriyle görev üstlenen personele teşekkür eden Tutal, "Millet olarak çok büyük bir acı yaşadık. Bizler ilk günden bugüne el birliği ile bu yaraların sarılmasında büyük bir özveri ve çaba gösterdik. Depremin yaşandığı ilk gün hemen yola çıkarak Hatay'a ulaşıp arama ve kurtarma çalışmalarına başladınız. Çalışmalarınızla herkese örnek oldunuz, herkesin takdirini kazandınız." dedi.
Konuşmanın ardından personele takdir belgesi verildi.