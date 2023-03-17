Depremzedeye ayakkabısını veren polis memuru yaşanan duygusal anları anlattı

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KONYA (AA) - Konya'da yardım noktasında görevli polis memuru Rasim Serin, ayakkabısını verdiği depremzedenin "Ya ağabey olmaz, ben 10 gündür ayakkabıyı hiç çıkarmadım, çok kötü kokuyor, veremem." demesini hatırladıkça duygulanıyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ereğli yol kavşağında felaketzedelerin karşılanması için oluşturulan alanda görev yapan 25 yıllık polis memuru 53 yaşındaki Serin, yardımseverlerin getirdiği yiyecek, içecek, giysi ve ayakkabı gibi malzemelerin dağıtılmasına yardım etti.

Serin, sohbet ettiği Hatay'dan gelen depremzedenin ayakkabılarının yıpranmış olduğunu fark etti.

Yardımseverlerin dağıtım yaptığı noktada depremzede için uygun ayakkabı olmadığını öğrenen Serin ayakkabısını bu kişiye verdi.

- Depremzedeyi Konya'da misafir etmek istedi

Ayakkabısını verdiği anlara ait kısa görüntü sosyal medyada beğeni toplayan Serin, yaşanan duygusal dakikaları Hatay'daki görevi sonrası Konya'da AA muhabiriyle paylaştı.

Serin, depremin ardından Türkiye'nin tek yürek olduğunu, herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Kendisinin de deprem bölgesinden gelenlerin karşılandığı yardım noktasında görevlendirildiğini aktaran Serin şöyle devam etti:



"Alanda görevliyken elimden geldiğince herkese yardım etmeye çalıştım. 17 Şubat ikindi saatlerinde bir vatandaşla sohbet etmeye başladık. İsminin Mehmet olduğunu belirten bu kişi Hatay'da yaşadığını, lokantacılık yaptıklarını, depremde 4 katlı binasının ve lokantasının yıkıldığını söyledi. Ben de kendisine oradaki ikramlardan, yardımlardan alıp almadığını sordum, aldığını söyledi."

Sohbet sırasında gözünün karşısındaki kişinin ayakkabısına iliştiğini anlatan Serin şöyle konuştu:

"Bağcıkları olmayan, değişik bir ayakkabısı vardı. 'Ayakkabı da veriyorlar, sordun mu?' dedim. 'Ağabey sordum ayak numarama göre ayakkabı yokmuş.' dedi. Sonra ayakkabımı çıkararak 'Al sen bu ayakkabıları, daha iyisini bulunca atarsın.' dedim. 'Ya ağabey olmaz, ben 10 gündür ayakkabıyı hiç çıkarmadım, çok kötü kokuyor, veremem.' dedi. Israr edip 'Sen ver.' dedim. O arada bir sarıldık. Keşke yenisini verebilseydim. Gerçekten bu olaydan çok etkilendik, duygulandık."

Serin, Konya'da misafir edebileceğini söylediğini ancak depremzedenin Balıkesir'de akrabaları olduğu için oraya gitmek istediklerini ifade ettiğini aktardı.

- Herkes elinden gelen desteği veriyor

İnsanların zor durumda olmalarına rağmen ihtiyacından fazlasını almadıklarını anlatan Serin, bu durum karşısında hem gururlandıklarını, hem de duygulandıklarını dile getirdi.

Serin, daha sonra Hatay'a göreve gittiğinde depremlerin büyüklüğünü daha iyi kavradığını, insanların bir gecede her şeyini kaybetmiş olduğunu gördüğünü kaydetti.

Bölgede herkesin seferber olduğuna dikkati çeken Serin, "Gecenin bir yarısında bir adam, sebze meyve doldurmuş gelmiş. 'Memur Bey bunları dağıtmada bana yardımcı olun.' dedi. Çadırlara gittik, dağıttık. Kaldığımız 15 gün boyunca faydalı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

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