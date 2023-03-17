Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Hasan K. (64) idaresindeki 06 AS 3066 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir yolunun 13. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki İnci İ. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.