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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası

AA

Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası

KONYA (AA) - HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı final ilk karşılaşmasında Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 25-24 yendi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta, çekişmeli geçen ilk yarıyı Sakarya Büyükşehir Belediyespor 14-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkın açılmasını engellemek isteyen Beykoz Belediyespor, bulduğu gollerle bitime 7 dakika kala beraberliği (21-21) yakaladı. Kalan süresi büyük çekişmeye sahne olan müsabakayı Beykoz Belediyespor 25-24 kazandı.

Bu sonuçla Beykoz Belediyespor, finale yükselen ilk takım oldu.

Diğer finalist, Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Spor Toto arasında yapılacak maçın ardından belli olacak.

Kupanın final maçı yarın saat 19.30'da başlayacak.


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