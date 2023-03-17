KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında, milletin Çanakkale Zaferi ile diriliş ateşini yeniden yaktığını, bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını bildirdi.

Tam 108 sene önce vatanı esaret altına almaya çalışan sömürgeci devletlere karşı milletin eşine az rastlanır bir mücadele vererek Çanakkale'yi düşmana dar ettiğini vurgulayan Altay, "Binlerce yıllık şanlı tarihi boyunca esarete hiçbir zaman boyun eğmeyen ve hürriyeti için gerekirse canını feda eden ecdadımız, Çanakkale'de de aynı inançla bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. 'Çanakkale Geçilmez' düsturuyla ecdadımız Çanakkale'de asırlar boyu dillerden düşmeyecek bir zaferi daha tarihimize altın harflerle kazımış, Çanakkale'de tarih yeniden yazılmıştır." ifadesini kullandı.



Altay, şunları kaydetti:



"Vatanımızın dört bir yandan kuşatıldığı o çetin günlerde milletimizin kahraman evlatları sadece cephede değil, cephe gerisinde de çok büyük bir dayanışma örneği göstermiş ve elinde ne varsa kahraman Mehmetçiğe ulaştırmıştır. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ortaya koyduğumuz devlet-millet dayanışması da aynı şekilde ecdadımızdan kalan bu kutlu iradenin sapasağlam ayakta durduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de cansiperane çarpışan tüm kahramanlarımızı saygıyla ve hürmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Aziz milletimizin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılını en kalbi duygularla tebrik ediyorum."

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