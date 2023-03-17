Konya'da "Temiz Üretim, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi Çalıştayı" başladı

KONYA (AA) - Konya'da "Temiz Üretim, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyüklüğünün derin bir üzüntüye sebep olduğunu, yapılan hataların gelecek nesillere fatura edildiği uzun soluklu yanlışların maliyetinin büyük olduğunu herkesin bildiğini söyledi.

"Temiz Üretim, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi"nin çok önemli bir başlık olduğunu vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"G20, G7, G8 ülkeleri, kendi sanayilerini kurar, kendi milli gelirlerini yükseltirken acımasızca uygulamalarının maliyetini dünyanın geri kalanına fatura ederek bugünlere kadar geldiler fakat dünyanın artık tıkandığını ve artık herkes için tehlike çanlarının çaldığını görüyor ve biliyoruz. Bu konuda tedbir almak zorunda olduğumuzu sadece bizler değil dünyanın tüm bilim insanları söylüyor."

Şeker, herkesin gelecek nesillerin sağlığı, insana, tüm canlılara, saygıdan dolayı üzerine düşeni yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da dirençli şehirlerin ancak doğru yol haritaları belirlenerek oluşturulabileceğini dile getirdi.

Bunun için belediye başkanlarının, idarecilerin önemli sorumlulukları olduğunu belirten Altay, şöyle konuştu:

"Konya için önemli risklerden biri de iklim değişikliği kaynaklı kuraklık. Konya sadece kendisi için üreten bir şehir değil, Konya'nın üretim kapasitesi, üretim çeşitliliği aslında tüm Türkiye'nin gıda güvenliği için önemli bir konu. Bir taraftan da şehrimizi iklim değişikliğine ve kuraklığa entegre etmek için çalışıyoruz. Bütüncül olarak baktığımızda bir taraftan iklim değişikliğine uygun çalışmalar yürütürken bir taraftan da şehrimizin direncini artırmak üzere projeler üretiyoruz. Bu anlamda 'Temiz Üretim, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi Çalıştayı'nı çok önemli buluyorum. Bu çalıştaydan çıkan sonuçlar bize de rehberlik edecektir."

Protokol konuşmalarının ardından TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, "Deprem Atıklarının Yönetimi Kapsamında Ülkemizden Mevcut En İyi Çevresel Uygulamalar" başlıklı sunumunu yaptı.

Çalıştay iki gün sürecek.

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