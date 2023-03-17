Konya'da 1 kişinin öldüğü "hayvan otlatma" kavgasının sanıklarına hapis cezası

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KONYA (AA) - Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yargılanan 3 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Mehmet Ö, tutuksuz sanıklar Hamdi D. ve Mustafa D. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

İddia makamı duruşmada mütalaasını tekrarladı.



Mahkeme heyeti sanık Mehmet Ö'yü, Hakim Dal'ı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Hamdi D'nin "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 3 ay 10 gün, Mustafa D'nin ise aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Dal ailesinin hayvanlarının, başka mahallede ikamet eden kişilere ait tarlalara girmesi nedeniyle iki mahalle sakinleri arasında 21 Temmuz 2021'de çıkan tartışma silahlı, taşlı-sopalı kavgaya dönüşmüştü.



Hakim Dal'ın silahla vurularak hayatını kaybettiği kavganın ardından tutuklanan Mehmet Ö'nün de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında dava açılmıştı.

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