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KONYA (AA) - HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı final ikinci karşılaşmasında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Spor Toto'yu 31-23 yendi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta, çekişmeli geçen ilk yarıyı Spor Toto 16-15 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve arka arkaya ataklarla rakibini sıkıştıran Beşiktaş Yurtbay Seramik, sahadan 31-23 önde ayrıldı.

Son finalist Beşiktaş Yurtbay Seramik, yarın oynanacak final maçında Beykoz Belediyespor ile 19.30'da karşılaşacak.



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