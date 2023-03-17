Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Konya Galatasaraylılar Derneğini ziyaret etti:

KONYA (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Konya Galatasaraylılar Derneğinde taraftarlarla buluştu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk olacakları maç öncesi dernek binasına gelen Özbek'i taraftarlar, dernek başkanı Zeki Cihat Poçan ve beraberindekiler karşıladı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Konya'daki Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederek, bu ilginin giderek büyüyeceğini söyledi.

Futbol camiası olarak, kısır tartışmaların son bulmasını istediklerini ifade eden Özbek, "Oynadığımız Kasımpaşa maçına ilişkin, sosyal medyada dolaşan görüntüler eğer doğruysa, inanması mümkün değil. Nasıl böyle bir şey olabiliyor, ortaya nasıl böyle bir durum çıkıyor, ben inanmak istemiyorum. Konuyla ilgili değerli federeasyonumuz heralde bir açıklama yapacaktır." dedi.

Özbek, futbolculardan Icardi ile Nicolo Zaniolo'yu da takımda tutmak istediklerini belirtti.

İki futbolcunun da önemli oyuncular olduğunu anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Zaniolo bizim kontratlı futbolcumuz. Dolayısıyla 4 yıl daha Galatasaray'a hizmet edecektir. Elbette çok önemli bir futbolcu ve Galatasaray'ın ileriye dönük planlaması içerisinde olan bir futbolcu. Futbol dünyası içerisinde gelmeler gitmeler mümkün. Sene sonunu beklemek lazım. İcardi de çok öenmli bir futbolcu. Galatasaray için şu anda büyük emek veriyor. Taraftarımızın bu futbolcularla ilgili memnuniyetini görüyoruz. Biz de buna ilgisiz değiliz. Galatasaray'ın olanakları çerçevesinde Galatasaray'da kalmaları için elimizden geleni yapacağız."









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.