Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde 5 değişiklik yapıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça takımını, Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Dubois, Oliveira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, İcardi ilk 11'i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Torreira, Yunus Akgün, Zaniolo, Gomis, Adekugbe, Emin Bayram, Mata, Hamza Akman ve Kazımcan Karataş yer aldı.

Teknik direktör Buruk, 25. haftada sahalarında 1-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'inde görev verdiği Nelsson, Adekugbe, Torreira, Yunus Akgün ve Mata'nın yerine, Kaan Ayhan, Dubois, Berkan Kutlu, Rashica ve Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Mertens ve Midtsjö ile sarı kart cezalısı Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak.









- Arabam.com Konyaspor cephesi





Arabam.com Konyaspor, ligin 25. haftasında karşılaşması gereken Atakaş Hatayspor'un, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilmesinden dolayı maç oynamadı.

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic Galatasaray karşısına; Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Mahir Emreli, Pozuelo, Moreno, Muhummet Demir ilk 11'i ile çıktı.

Öte yandan, Konyaspor taraftarları, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerin yazlı bulunduğu pankartlar ile doğu tribününde Türk bayraklarının açıldığı alt bölümde beyaz kartonlarla "Türkiye" yazıldı.

Sporcular ise sahaya "Çanakkale zaferinin 108'inci yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" ve "Destek yaz 8332'ye gönder" yazılı pankartlarla çıktı.

Konyaspor taraftarları maça yoğun ilgi gösterdi.





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