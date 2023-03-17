Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Furkan Ürün

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Dubois, Oliveira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Dk. 32 Paz), Mahir Emreli, Pozuelo, Moreno, Muhummet Demir

Gol: Dk. 31 Rashica (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 14 Mahir Emreli, Dk.15 Ahmet Oğuz (Arabam.com Konyaspor) Dk. 35 Berkan Kutlu, İcardi (Galatasaray)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

12. dakikada Konyasporlu futbolcu Mahir Emreli'nin sağ kanattan girdiği ceza sahası içerisindeki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

16. dakikada Oliveira'nın ceza sahası sol çizgisinden kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen İcardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada Oliveira'nın ceza sahasından çektiği sert şutunda top kaleci Sehic'te kaldı.

22. dakikada Oliveira'nın pasıyla topla buluşan Icardi'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Boey'in şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.

31. dakikada konuk ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



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