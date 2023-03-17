Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Furkan Ürün

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Dk. 32 Paz), Mahir Emreli (Dk. 79 Oğulcan Ülgün), Pozuelo (Dk. 45 Diouf), Moreno (Dk. 74 Muric), Muhummet Demir (Dk.74 Çekiçi)

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Dubois (Dk. 85 Yunus Akgün), Oliveira (Dk. 79 Mata), Berkan Kutlu (Dk. 79 Torreira), Barış Alper Yılmaz (Dk. 55 Zaniolo), Rashica (Dk. 85 Gomis), Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Goller: Dk. 31 Rashica (Galatasaray), Dk. 62 Soner Dikmen, Dk. 90+3 Oğulcan Ülgün (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Mahir Emreli, Dk.15 Ahmet Oğuz, Dk. 69 Calvo, Dk. 88 Çekiçi, Dk. 90+5 Sehic (Arabam.com Konyaspor) Dk. 35 Berkan Kutlu, Icardi, Dk. 60 Boey, Dk. 90+5 Muslera (Galatasaray)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

49. dakikada Guilherme'nin kullandığı kornerde yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda yandan auta çıktı.

59. dakikada Oliviera'nın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Icardi'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

62. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Paz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

72. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Diouf'un pasına hareketlenen Soner Dikmen'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

90+3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Paz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.



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