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Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

AA

Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Arabam.com Konyaspor'da futbolcular galibiyeti değerlendirdi.

Attığı gol ve galibiyetin kendisi için önemli olduğuna değinen Oğulcan Ülgün, "Abim kaç haftadır 'ne olur benim için kaleye vur' diye yalvarıyordu. Abim için vurdum ve gol oldu. Bu arada taraftarı hep böyle görmek istiyoruz. Onlar bizim arkamızda olduğu sürece her zaman iyi sonuçlar alacağızdır." diye konuştu.

Adil Demirbağ ise her serinin bir gün bozulacağına dikkati çekerek, "Bizim kötü gidişatımız da bir gün bozulacaktı. Galatasaray'ın iyi gidişatı da bir gün bozulacaktı. Bugün iki taraftan da mutluyuz. Kötü gidişatımızı ve rakibin serisini bozduğumuz için mutluyuz. Çok çalıştık ve takımca çok mücadele ettik ve kazandık. İnşallah seri bizden yana olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Oğuz da takım adına daha önce görmediği bir atmosferin var olduğunu vurgulayarak, maç öncesinde çok iyi analizler yaptıklarını söyledi.

Geriye düşmelerine rağmen inanarak oynamaya devam ettiklerini anlatan Ahmet Oğuz, "Maçı hiç bırakmadık. Asla pes etmedik. Bizim için kötü giden durumu düzelttik. Artık kendimize bir özgüven kazandırdık. Bunun devamının geleceğini düşünüyorum. İnşallah daha üst sıralara çıkacağız. Bu galibiyeti hocamıza armağan ediyorum. Çünkü emeği çok büyük. İnşallah onun ve bizim için yeni bir serüven başlar." diye konuştu.

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