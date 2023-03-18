Hüyük ilçesindeki camilerde ramazan öncesi temizlik başladı

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük Belediyesi ramazan ayı öncesi tüm camilerde temizlik çalışması başlatıldı.

Hüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 23 mahallede bulunan 56 camide ramazan ayı öncesinde camilerin içi, dış bahçeleri, şadırvan ve tuvaletlerini temizleme ve dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz temizlik ve hijyen çalışması tamamlanan camilerimizde gül suyu sıkarak camiden ayrılıyorlar. Ramazan ayının başlangıç gününe kadar tüm camilerimizde temizlik çalışması tamamlanmış olacaktır, arınma, bağışlanma ve şefaat ayında tüm halkımıza hayırlı ramazanlar dilerim." dedi.

Hüyük İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz de, "Mübarek ramazan ayı öncesinde camilerimizdeki kapsamlı temizlik çalışması için Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem nezdinde tüm Hüyük Belediye ekiplerine cemaatimiz adına da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



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