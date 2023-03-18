Konya'da FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün askeri lise sınav sorularını vererek askeri yapı içine yerleştirdiği, askeri okul döneminde ilgilendiği ve soruşturmalar kapsamında ihraç edilen 9 kişinin ardışık aranma yöntemiyle arandığını tespit etti.

Ekipler, ikametlere düzenlediği operasyonla 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan, FETÖ üyesinin, ankesörlü hatlardan şüphelileri aradığı, örgütten kopmama ve bağlılıklarının devam etmesi amacıyla telefon üzerinden sohbet için buluşma günü ve yeri ayarladığı öğrenildi.

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