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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Kutlama törenleri ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.



Törenine İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, Hüyük Belediye Başkan Vekili Fatih Bilir, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz, Kızılay Temsilcileri, Gazilerimiz, Siyasi Parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Jandarma Astsubay Çavuş Muhammed Ali Kevek günün anlam ve önemine yönelik konuşma gerçekleştirdi.

Anma etkinlikleri 20 Mart'a kadar çeşitli programlarla sürecek.



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