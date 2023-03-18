Konya'daki silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastanede tedavileri tamamlanan 3 kişi ile olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Melih E. ve arkadaşı Mert E, alacak meselesi yüzünden husumetli oldukları Onur Y'nin Meram ilçesi Şükran Mahallesi Mimar Muzaffer Caddesi'ndeki dükkanına 15 Mart'ta silahla ateş etmiş, karşılık verilmesi üzerine Mert E, yoldan geçen Mustafa E. ve ismi öğrenilemeyen bir yabancı uyruklu yaralanmıştı.





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