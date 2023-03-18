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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

AA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen tören sırasında Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği'nin çelenkleri bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın’ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.

İlçe protokolü daha sonra şehitliği ziyaret ederek şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkan Vekili Ömer Keni, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın, gaziler, şehit yakınları, sivil ve askeri erkan, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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