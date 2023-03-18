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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

AA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da düzenlenen tören, Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Protokol üyeleri, şehit aileleri ve öğrenciler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Nihat Gün'ün annesi Sıdıka Gün, hem gururlu hem de hüzünlü olduğunu belirterek, "Çanakkale'de ve farklı zamanlarda şehit olan tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bir annemiz "Oğlum git, vatanın, bayrağın, ezanların dinmemesi için şehit ol, gelme" demiş. Ne mutlu biz de yavrularımızı şehit verdik, o gururla yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Mevlana Kültür Merkezi'nde devam eden programda şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program video gösteriminin ardından öğrenciler tarafından sergilenen tiyatro gösterisiyle sona erdi.

- Aksaray

Aksaray Şehitliği'ndeki tören, Şehitlik Anıtı'na Vali Yardımcısı Şeyma Polat Balak, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek'in çelenk bırakması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Türk milletinin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğunu belirten Balak, şöyle konuştu:

"18 Mart, unutulmaz bir kahramanlık tarihi yazıldığı gündür. Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da Çanakkale Zaferi, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Tören, saygı atışının ardından protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla tamamlandı.

- Karaman

Karaman Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Tokay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, Jandarma Kıdemli Çavuş Savaş Bozdoğan'ın konuşmasının ardından sona erdi.

Daha sonra protokol üyeleri Karaman Şehitliği'ne geçerek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Kocatepe Mezarlığı'ndaki törende ise Hava Şehitliği Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İkmal Üsteğmen Volkan Altun, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, törende Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın duası sonrasında şehitliklere karanfil bırakıldı.

Programa, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda devam edildi.

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