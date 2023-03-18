Konya'da minibüsün çarptığı yaya öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.



M.Y. idaresindeki 42 YM 033 plakalı minibüs, İstasyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Abay'a (65) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.Y. gözaltına alındı.

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