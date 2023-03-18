Konya Tarım Fuarı sona erdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 19. Tarım Fuarı tamamlandı.

KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde tarım sektörünü paydaşlarıyla buluşturan ve 5 gün süren fuara, ziyaretçiler son günde ilgi gösterdi.

Traktörden biçerdövere, tarımsal mekanizasyondan hasat makinelerine, bitki beslemeden sulama sistemlerine kadar birçok farklı ürünün sergilediği fuarda, katılımcı firmalar yeni geliştirdikleri ürünleri sergileme fırsatı buldu.

96 bin metrekarelik alanda 20 ülkeden 474 firmanın yer aldığı fuar, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.