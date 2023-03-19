Konya'da 9 milyon makaron ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da bir tırda yapılan aramada 9 milyon boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya-Ereğli kara yolunda yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramalarda 9 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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