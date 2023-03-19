Seydişehir'de şehitler ve gaziler onuruna yemek verildi

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

Belediye tarafından düzenlenen yemekte, Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, misafirlerle karanfil hediye etti.

Kaymakam Deniz Pişkin, "Çanakkale geçilmez" ifadesinin boş bir laf olmadığını söyledi.

Pişkin, "Çanakkale, toprağın altında yatan nice kahramanların bizlere bıraktığı büyük bir mirasın adıdır. Bu şanlı gururu, bizlere kanları, canları pahasına armağan eden devlet, millet, bayrak, mukaddesat için canlarını veren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri yad ediyorum." dedi.

Tutal da Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin onur ve gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yakup Söğüt, kendilerini her yıl hatırlayan ve her zaman yanlarında olan Tutal'a ve Kaymakam Pişkin'e teşekkür etti.



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