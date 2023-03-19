Konya'da 170 tekvando sporcusunun kuşak terfi heyecanı

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KONYA (AA) - Konya'da Meram Belediyesporlu 170 tekvando sporcusu kuşak terfi heyecanı yaşadı.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi'nde kuşak terfi töreni yapıldığı belirtildi.



Törene Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit ve Tekvando İl Temsilcisi İsmail Hakkı Mermer, antrönerler ile sporseverlerin de katıldığı ifade edildi.



Açıklamada, Şenyiğit'in, gençlere güzel bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını, gençlere birçok imkan sunduklarını dile getirdiği kaydedildi.



Mermer'in de sporcularının gelecekte Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğine inandığını belirttiği ifade edildi.



Sporcuların, törende gösteri yaptığı belirtildi.



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