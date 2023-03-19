KONYA (AA) - Seydişehir'de şehit Mustafa Işık'ın isminin verildiği Kuran kursu ve çok amaçlı salonun açılışı yapıldı.
Ketenli Mahallesi Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımı tamamlanan Kuran kursu, çok amaçlı salon ve din görevlileri lojmanlarının ilçe protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın isminin verildiği Kuran kursu ve çok amaçlı salonun açılışı Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Kaymakam Pişkin ve Tutal binanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.