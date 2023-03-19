Selçuklu'da "sıfır atık" eğitimleri devam ediyor

KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesi yeni nesilde sıfır atık bilincinin artırılması amacıyla ilçede yer alan okullarda "sıfır atık” eğitimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklavmada, Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Selçuklu'da bulunan resmi ve özel okulların ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerini kapsayan ve "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" sloganı ile atık toplama yarışması için düzenlendiği belirtildi.



Öğrencilerde sıfır atık ve çevre bilincinin oluşmasının hedeflendiği yarışmaya 111 okul kayıt yaptırırken 78 bin 107 öğrenci katılım sağladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"15 Mayıs'ta sona erecek yarışma kapsamında öğrenciler tarafından toplanan 60 bin kilogram geri dönüştürülebilir (kağıt, karton, plastik, cam, metal) atıklar sıfır atık toplama ekipleri tarafından sıfır atık toplama araçları ile okullardan alındı. Yarışma kapsamında bugüne kadar 50 okulda 66 sıfır atık eğitimi yapılırken eğitimlere 6 bin 985 öğrenci katıldı. Eğitimlerde ise 12 bin broşür dağıtıldı."

Açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın, "Selçuklu'da bugüne kadar sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincinin arttırılmasına yönelik örnek çalışmalar yürüttük. Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarını bir politika haline getirdik. Bu misyonun sürdürülebilirliğinin en önemli temeli geleceğimiz olan çocuklarımıza bu bilinci aşılamak. Bu doğrultuda bir taraftan kurum olarak sıfır atık çalışmalarının zeminini hazırlarken diğer taraftan geleceğimizin mimarları olan çocuklarımıza sıfır atık farkındalığı kazandırıyoruz." ifadelerine yer verildi.



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