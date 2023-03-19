Çatalhöyük tanıtım ve karşılama merkezinde sona gelindi

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Çatalhöyük'ün tüm dünyada daha fazla tanınması için çalışmalar yürütüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatında sona yaklaşıldığı belirtildi.

Türkiye'nin en büyük ahşap kamu yatırımı olacak merkezde kapalı ve açık alanlar, otobüs ve araç parkları bulunacağı ifade edilen açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, şu ifadelerine yer verildi:



"Yaptığımız çalışmaların amacı Konya'nın turizmden aldığı payı artırmak. Bu kapsamda Çatalhöyük'ün tanıtımına büyük katkı sağlayacak 28 bin 500 metrekare arsa içerisinde 4 bin 500 metrekare alana sahip ve müze niteliği taşıyan tanıtım ve karşılama merkezimizde sona yaklaştık. Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ahşap kamu yatırımı unvanına sahip olacak bu merkezimizde kapalı ve açık alanlar, otobüs ve araç parkları bulunacak. İç mekanda Çatalhöyük'ü anlatan sergi alanları ve görsel çalışmalar olacak. Çatalhöyük'te Tanıtım ve Karşılama Merkezi kısa sürede tamamlayıp ülkenin hizmetine sunacağız."

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