Hüyük'ten kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Hüyük Belediyesi, Adıyaman Belediyesi ile deprem sonrası kardeş belediye oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman bölgesine ilk ulaşan ekiplerden olan ve halen Adıyaman'da bir ekibi bulunan Hüyük Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından kardeş belediye ilan edildi.

Depremden etkilenen illerin başında gelen Adıyaman Belediyesine 53 belediye kardeş yapıldı. Hüyük ilçesi yayınlanan listede 23. sırada yer aldı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, açıklamasında, "Deprem bölgesinden gelen talep üzerine depremin ertesi günü Adıyaman'a ulaştıklarını söyledi.

Çiğdem, "Arama kurtarma ekipleri ve sıcak yemek çıkardığımız mobil mutfak ile biz de elimizden geldiğince çalışmalara katıldık, ekipler sonrasında çevre temizliği, sosyal marketlerin hazırlanması rafların dizilmesi dahil her konuda depremden etkilenen kardeşlerin yanında olduk." dedi.

- Selki mahallesinde yağmur duası

Hüyük ilçesinin en büyük mahallelerinden tarım ve hayvancılık ile uğraşan Selki Mahallesinde yağmur duası yapıldı.



Yağmur duası için bir araya gelen Selki halkı ve misafirleri için kazanlar kurulup yemek hazırlandı. Öğle namazının ardından Selki meydanında yapılan dua sonrasında yağmur yağmaya başlayınca misafirlere Kapalı Düğün salonuna alındı ve yemek ikramında bulunuldu.



Selki Mahalle Muhtarı Cavit Şirin, "Davetimize katılan tüm misafirlere, yağmur duası için desteklerini esirgemeyen Selki halkına ve Belediye Başkanımıza çok teçekkür ederim. Rabbim yücedir biz 10 gün önce yağmur duası için karar almıştık rabbim rahmetini esirgemedi çok şükür." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.