Konya’da karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde sobadan sızan gazdan zehirlenme ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirledikleri aynı aileden 6 kişiyi ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırdı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.