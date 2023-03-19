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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

AA

Konya’da karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde sobadan sızan gazdan zehirlenme ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirledikleri aynı aileden 6 kişiyi ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırdı.


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