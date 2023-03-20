Seydişehir'de larva ile mücadele çalışması başladı

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi ekipleri vatandaşların yaz aylarını rahat geçirmesini sağlamak amacıyla larva ile mücadele çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde sinek ve haşereyle mücadelede larva döneminde yoğunlaştırdığı çalışmalarla zararlı canlıların üremesinin önüne geçiyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye çöplüğü başta olmak üzere dere kenarları, sazlık alanlar ve su birikintisi olan bölgelerde sinek, sivrisinek ve larva ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Larva üremesinin engellenmesi için ilaçlama çalışmalarının büyük önem taşıdığını kaydeden Tutal, "Ekipler başta çöp depolama alanı olmak üzere, haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynırları, su birikintileri, sazlık alanlar ile yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan biri de larva ilaçlamasıdır." dedi.

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