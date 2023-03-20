19. Konya Tarım Fuarı, 235 bin 195 ziyaretçiyi ağırladı

KONYA (AA) - 19. Konya Tarım Fuarı'nı 235 bin 195 kişi ziyaret etti.



Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Tarım Fuarı'nın, Konya'nın yıl içinde en fazla ziyaretçi çeken etkinliği olduğunu, beş gün boyunca yapılan ticaretle fuarın Konya ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Konya Tarım Fuarı'nın bu yıl 81 ilden ve 83 ülkeden 235 bin 195 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:



"Fuar süresinde 1,5 milyar lira üzerinde sıcak satış yapılmıştır. Bu rakam fuarın katılımcı firmalara sağladığı katkıyı göstermektedir. Aynı zamanda fuar süresince kurulan iş bağlantıları başta tarım makineleri olmak üzere, sektörün üretim kapasitesini, yurt içi ticaretini ve yıllık ihracatını da artıran bir etkendir. Fuarımız yurt içinden ve yurt dışından katılan firma temsilcileri ve ziyaretçileri ile Konya ekonomisine de büyük katkı sağlamıştır. Konaklama, yeme-içme sektörü ile hizmetler sektörümüzün tamamına fuar süresince büyük bir canlılık gelmektedir. Bu açılardan değerlendirdiğimizde bu sene de fuarımızın şehrimiz ve sektörlerimiz açısından verimli geçtiğini görmekteyiz."



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