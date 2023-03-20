Konya'da Kapsül Teknoloji Platformu 8 ülkeden 50 gence girişimcilik eğitimi verecek

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi kurduğu Kapsül Teknoloji Platformu, "Girişimcilik Ekosisteminde Gençlik" projesi kapsamında 8 ülkeden coğrafi ve kültürel dezavantajlı 50 genci Konya'da misafir etti.



Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, gençlerin girişimcilik konusunda teşvik edilmesi amacıyla uluslararası çalışmalara imza atıldığı ifade edildi.



İşsiz gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan ve dokuz gün süren programda, Türkiye ile projenin ortak ülkeleri, İtalya, İspanya, Litvanya, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Hollanda'dan teknik gezilere katılan gençler girişimcilik konusundaki bilgi ve deneyimlerini artırdı.

Açıklamanın devamında konuya ilişkin şunlara yer verdildi:



"Proje kapsamında teknik gezilere katılan uluslararası gençler, Innopark, Konya Ticaret Odası, Konya Bilim Merkezi gibi sanayi, ticaret ve bilim yuvalarını da ziyaret ederek bu kuruluşların işleyişlerini yakından görme fırsatı buldular. Projeyle, uluslararası gençlerin girişimcilik konusunda temel bilgilerinin artırılması, işsiz gençleri girişimciliğe yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi ayrıca girişimcilik kültürünün oluşturulması hedefleniyor."







































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