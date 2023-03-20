Konya'da çöp alanında cesedi bulunan bebeğin ölü doğduğu belirlendi

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, çöp alanına poşet içerisinde cesedi bırakılan kız bebeğin, yapılan ön otopside ölü doğduğu tespit edildi.

Seydişehir'de görev yapan temizlik personeli, geçtiğimiz cumartesi sabahı çöp depolama alanında bir poşetin içerisindeki bebeği fark etti.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kordon bağı kesilmemiş kız bebeğin ölü olduğunu belirledi.

Konya Şehir Hastanesi morguna götürülen bebeğin ön otopsisinde ölü olarak doğduğu tespit edildi.

Polis, bebeği bölgeye bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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