Konya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'a yönelik soruşturmaları kapsamında, örgüt içinde sözde "emir" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Ercan T. (41) ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sibel Ü. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerden Ercan T'nin örgüte eleman temin ettiği, Sibel Ü'nün ise daha önce Antalya'da yaşadığı, hakkında çıkarılan yakalama kararını öğrenince Konya'ya geldiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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