Konya'da 7 milyon 630 bin makaron ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da 7 milyon 630 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği kamyonun sürücüsü tutuklandı.

Konya Emniyeti Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktalarından birinde şüphelendikleri kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 7 milyon 630 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Hasan Ç. (54) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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