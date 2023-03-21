TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan, Nevruz Bayramı mesajı

KONYA (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında Nevruz'un tabiatın baharla yeniden uyanışını müjdelediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadim medeniyetimizin asırlar boyu sürdürdüğü en kıymetli geleneklerimizden olan Nevruz Günü'nde bolluk ve bereket dolu bahar günlerini hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Orta Asya'dan Orta Doğu'ya ve Balkanlar'a kadar gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz, bu güzel günü birlik, beraberlik ve sevgi bağları içinde nesillerdir sürdürmektedir. Nevruz barışın, esenliğin, iyiliğin, umudun, hoşgörünün ve kardeşliğin günüdür. Dünyamızın barış, dayanışma, kardeşlik gibi güzel hasletlere en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, Nevruz'un tüm insanlık için umut ve sevgi dolu çok daha güzel yarınlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletimizin, Türk dünyasındaki soydaşlarımızın ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın baharla yeniden uyanışını müjdeleyen Nevruz Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

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