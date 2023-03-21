Konya ASKF Başkanı Ay, Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem'i ziyaret etti

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KONYA (AA) - Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Remzi Ay, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i ziyaret etti.

Çiğdem, Hüyük Belediyespor başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.



Ziyarette Remzi Ay'a ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Günbaş ile Hüyük Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Serdar Uzal da eşlik etti.

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